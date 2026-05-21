ナ・リーグ西地区のドジャースとパドレスが日替わりで首位が入れ替わっている。【もっと読む】佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠開幕前は下馬評が低かったパドレスが地区連覇を果たした2006年以来、20年ぶりの地区優勝を狙える位置に付けているだけに、地元サンディエゴのメディアなどは、しきりにトレードをあおっている。米スポーツサイト「ファンサイデッド」は20日、手薄なローテの補強に今季限りで契約が切れる