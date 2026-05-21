韓国2部・忠南牙山FCに所属しているMFソン・ジュンホ韓国2部リーグの忠南牙山FCに所属しているMFソン・ジュンホは、2022年カタール・ワールドカップ（W杯）にも出場したタレントだ。中国でプレーしていた時に八百長疑惑がかけられ、同国で永久追放となっているMFに対して中国裁判所の一審判決が出たことで大きな波紋を呼んでいる。韓国メディア「OSEN」が報じている。ソン・ジュンホは中国の山東泰山に所属していた当時に八百