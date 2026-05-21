SM ENTERTAINMENT JAPAN発の8人組日本人ガールズグループ・GPPの2ndシングル「ATE!」のミュージックビデオが、今夜8時に公開されることが決定した。【写真】アンニュイな表情が素敵…！GPPの新アーティスト写真ソロショット「ATE!」は20日に配信リリースされたGPPの2ndシングル。“食べる”の過去形と、英スラングで“超イケてる”というダブルミーニングの「ATE」という単語をフックに、GPPの持つ個性豊かなキャラクターを自