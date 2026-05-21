アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、果肉入りの氷に、自慢の北海道ソフトクリームを乗せた「夏氷ソフト」2種を27日から期間限定で販売する。【画像】さっぱり果肉がうれしい…「夏氷ソフト」価格など商品概要「暑くなるこれからの時期、びっくりドンキー自慢のソフトクリームと一緒に果実入りの氷を愉しんでほしい」という想いを込めて、果肉入りのイチゴソースをかけた「夏氷ソフト（イチゴ）」と