未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まや（20）が、素肌を大胆に見せた姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】今森まやの肌を大胆に見せたセクシーな姿（複数カット）「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMに出演するなど俳優として活躍してきた今森。しかし2025年11月8日、未成年飲酒が発覚し、所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。肌を大胆に見せた姿に反響その後、