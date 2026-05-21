auフィナンシャルサービスとVisaは、「au PAY カード Visa」会員向けに、「FIFAワールドカップ26」の応援グッズが当たるキャンペーンを開始した。期間は7月20日まで。 対象カードは「au PAY カード Visa」と「au PAY ゴールドカード Visa」。期間中に専用サイトからエントリーし、対象カードで合計5000円以上かつ合計3回以上決済したユーザーの