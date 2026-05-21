エジプトサッカー協会（EFA）は20日、FIFAワールドカップ2026に臨むエジプト代表の候補メンバーを発表した。2大会ぶり4度目のW杯出場となるエジプト代表はグループGに入り、グループステージでは6月15日にベルギー代表と、同21日にニュージーランド代表と、同26日にイラン代表との対戦を予定している。メンバーにはキャプテンを務めるモハメド・サラー（リヴァプール）やオマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）らが