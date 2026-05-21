俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは5月20日、自身のInstagramを更新。キャミソールを着用した姿を公開しました。【写真】Koki,の美デコルテ際立つキャミソール姿「Olive green」Koki,さんは「Olive green」とつづり、3枚の写真を投稿。オリーブグリーンのキャミソールを着用した姿です。美しいデコルテや細い腕が際立っています。顔に手を添えたポーズも色っぽく、魅力的です。この投稿には、21日