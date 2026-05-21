NHKは20日、大河ドラマなど過去の人気ドラマ19本をNetflixで世界配信すると発表。同日、井上樹彦会長が定例会見を行い、冒頭発言が公表された。【画像】朝ドラも大河も!?Netflixで配信されるNHKの作品Netflixで世界配信する最初のラインナップは、大河ドラマ『軍師官兵衛』、連続テレビ小説『まんぷく』、ドラマ10『昭和元禄落語心中』、プレミアムドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』、ドラマ10『