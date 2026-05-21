「京都イノダコーヒ リキッドコーヒーギフト」キーコーヒーは、今年の中元シーズンに向けてギフトセットを発売する。新商品「京都イノダコーヒ リキッドコーヒーギフト」や簡易抽出型「ドリップ オン」の詰め合わせギフトを中心に、全30アイテムをラインアップしている。「京都イノダコーヒ リキッドコーヒーギフト」INLシリーズ（全1アイテム）は、「京都イノダコーヒ」のリキッドコーヒーギフトが新たにラインアップ。老舗喫茶店