東北から九州で断続的に雨きょうは本州付近の前線の影響で、全国的にくもりや雨になるでしょう。【CGで見る】この先の降水と雲の予想シミュレーション北海道は日差しも出ますが、東北から九州にかけては雨が降ったり止んだりの天気が続きそうです。東北や北陸では本降りの雨の時間が長くなります。関東は止み間がありますが、夜にかけて雨の降りやすい状態が続く見込みです。最高気温は関東や東北できのうより大幅に低くなります。