大関・琴桜（28）が夏場所12日目の21日、休場した。前日11日目に8敗目を喫して負け越し、来場所は昨年春場所以来2度目のカド番となることが決まっていた。豊昇龍と大の里の両横綱、大関・安青錦に続く休場となった。2横綱2大関が不在となるのは2020年九州場所以来5年半ぶり。当時は白鵬と鶴竜の両横綱が全休。朝乃山と正代の両大関が途中休場し、上位陣で唯一出場した大関・貴景勝が13勝を挙げて2回目の優勝を飾った。今回、上