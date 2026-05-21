与野党は21日の衆院議院運営委員会理事会で、刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を26日の衆院本会議で審議入りする日程を決めた。中道改革連合など野党3党が提出した対案も併せて審議する。終了後、山口俊一議運委員長（自民党）が記者団に明らかにした。政府は15日、裁判所による再審開始決定に対する検察抗告を原則禁止とする刑訴法改正案を衆院に提出。一方、中道、チームみらい、共産党は抗告を全面禁止する対案