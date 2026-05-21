俳優松坂桃李（37）が21日、都内で、「タイガー魔法瓶土鍋炊飯器20周年新フラッグシップ発表会」に出席した。同製品イメージキャラクターに就任した松坂は昨年に続き、今年もCMに出演。和装で日本家屋での撮影を行い「ご飯の匂いや湯気など五感を感じられるCM撮影でした」。お米をおいしく食べるべく「朝食を抜いて」撮影に挑み、「カット数分しっかり食べましたね」と笑顔を見せた。ご飯に対する意識にも変化があり「お米がおいし