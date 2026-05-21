地元の友人の結婚式に招待されたものの、新幹線代やホテル代を合わせると5万円近い出費になり、「ご祝儀まで通常どおり包むべきなのか」と悩む人もいるでしょう。 特に、遠方での結婚式では、交通費や宿泊費の負担が大きくなりやすく、「お車代が出ないなら、ご祝儀を減らしてもよいのでは」と感じるケースもあります。 もっとも、結婚式のご祝儀や交通費の考え方には、明確なルールがあるわけではなく