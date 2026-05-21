育児に追われるなかで、祖父母に手伝ってもらうケースもあります。特に、共働き家庭の場合、保育料が高い、保育園が見つからないなどの理由で勤務時間中に孫の面倒を見てほしいと頼まれることもあるでしょう。孫の育児の支援を頼まれた際には、自分たちでできる範囲でサポートすることが大切です。 今回は、子どもを保育園に預けたときの費用や祖父母が孫の面倒を見るときのポイントなどについてご紹介します。