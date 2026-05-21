損害保険ジャパン株式会社は21日、2026年レギュラーシーズンより設立した救援投手を表彰する新賞「損保ジャパン HIKESHI賞」の中間ランキングを5月20日に発表したことを発表した。この賞は一般社団法人日本野球機構および損保ジャパンが考案した客観的指標（データスタジアム株式会社協力）に基づいて、シーズンを通じて、最もチームの危機を救った救援投手をセ・パ両リーグから１名ずつ、シーズン終了後に選出する表彰制度だ