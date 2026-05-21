ベテラン女優ソヌ・ヨンヨ（80）の衝撃回答が話題だ。5月20日、ソヌ・ヨンヨの公式YouTubeチャンネルに、「50年来の親友ソヌ・ヨンヨとチョン・ウォンジュが一緒に住む600坪の家を初公開」と題した動画が投稿された。【画像】挙式中に新婦の不倫映像…犯人は新郎、相手は？この動画で2人は、かつて共同で購入した京畿道・楊平（ヤンピョン）の土地を視察。ソヌ・ヨンヨが250坪、チョン・ウォンジュが350坪と、合わせて600坪にも及