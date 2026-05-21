タレントのパク・ナレや、SHINee・キーらに違法な医療行為を行った疑いが持たれている“注射おばさん”A氏が、タレントのチョン・ヒョンムに再び言及し、注目を集めている。A氏は5月20日、自身のSNSに、知人と交わしたとみられるモバイルメッセンジャーの会話の一部を画像で公開した。【写真】チョン・ヒョンム、疑惑の"車内点滴"公開されたやり取りでは、知人がA氏に対し、「○○○さんが僕に紹介した件も、ヒョンム兄さんの○○