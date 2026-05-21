３人組バンドのＪＵＮＳＫＹＷＡＬＫＥＲ（Ｓ）がメジャーデビュー記念日の２１日、東京・西東京市の西武池袋線ひばりヶ丘駅の一日駅長に就任した。自由学園（東京・東久留米市）の同窓生だった３人。ひばりヶ丘駅周辺は、バンド結成や音楽活動を行ったゆかりの地でもある。駅長の制服に身を包んだボーカルの宮田和弥は「初めての経験。今年還暦を迎えて、このような機会を与えていただきうれしいです。この歳（とし）に