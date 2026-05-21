四国ＩＬ徳島から育成でソフトバンクに加入した小林樹斗（たつと）投手が２１日、みずほペイペイドームで入団会見に臨んだ。背番号「１６５」のユニホームに袖を通し「１日でも早くＮＰＢでもう一度やりたいと思っていた。本当にご縁をいただいてすごく感謝しています」と決意を新たにした。小林は智弁和歌山から２０年ドラフト４位で広島に入団した。ＮＰＢ通算２登板で勝敗なし、防御率９・６４で、２５年限りで退団。今季は