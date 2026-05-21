◆米大リーグマリナーズ５―４ホワイトソックス（２０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が現地時間２０日、敵地・マリナーズ戦前にスタンドから声援を送るファンの元に駆け寄ってサインをした。 なかにはヤクルトのユニホームを着たファンも。日本を訪問時に神宮球場でスワローズのユニホームを購入したジョシュワ・サントスさんは、昨日も来場したがサインはもらえな