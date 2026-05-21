北海道の多様な話題を親しみやすく伝えるＮＨＫ番組「北海道道」に、スピードスケート女子で五輪１０個のメダルを獲得し、今年３月に現役を引退した高木美帆さんが登場する。５月２９日午後７時３０分 から「NHK 総合北海道」で「高木美帆 ”スケート王国”十勝への思い―あなたとNEXT―」を放送する。ラストレースから２か月余り。思い出のスケートリンク「十勝オーバル」でＭＣ鈴井貴之がロングインタビューを行った。レジェ