◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）大相撲の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が夏場所１２日目の２１日、日本相撲協会に休場を届け出た。ここまで３勝８敗。前日の１１日目に負け越しが決まり、名古屋場所のカド番が決まっていた。師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）が取材に応じ、「場所前の稽古で２度腰が入って、立てなくなったことがあった。本人には『無理をしないように』と言い、その時は『大丈夫です』と稽古