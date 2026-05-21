福岡県那珂川市で20日夜、タクシーが歩道に乗り上げ、自動販売機に突っ込みました。これは、事故直後の映像です。白いタクシーの前方部分が大きくつぶれています。20日午後7時半すぎ、福岡県那珂川市中原にある「博多南駅前ビル」のロータリーで、タクシーが歩道に乗り上げ、自動販売機に突っ込みました。この事故によるケガ人はいませんでした。警察によりますと、タクシーを運転していた83