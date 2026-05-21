“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁が、家族ショットを公開した。城咲は２１日までに自身のインスタグラムで「両家の両親が集まり娘のお宮参りとお食い初めを行いました」と始め、娘を抱いた着物姿の妻に寄り添うショットをアップ。自身は黒のスーツに身を包み、両親も交えた家族集合写真も披露した。投稿では、「もう、１００日経つのか皆様のご協力もありスクスクと育っております感謝申し