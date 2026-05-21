◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）５月２１日に日本ダービーの１週前追い切りを予定していた京成杯覇者のグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）は、軽い発熱があり追い切りを延期した。同馬はデビュー３戦目の京成杯で重賞初挑戦Ｖ。前走の皐月賞７着から巻き返しを狙う。上原佑厩舎ではほかに皐月賞３着のライヒスアドラー、同５着のフォルテア