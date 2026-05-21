推理力に覚えのある解答者たちが、国民的な人気を誇る推理ショーを舞台に、頭脳戦を繰り広げるさまを描いた深水黎一郎の同名小説を、堤幸彦監督が映画化した『ミステリー・アリーナ』が、5月22日から全国公開される。本作でクレージーな天才司会者・樺山桃太郎をハイテンションで演じた唐沢寿明に話を聞いた。−原作は読みましたか。脚本を読む前に読みました。それで、樺山がとにかくひどいやつで気味の悪い男だったので、こ