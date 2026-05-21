俳優の松坂桃李（37）が21日、都内で「タイガー魔法瓶」土鍋炊飯器20周年記念PRイベントに出席した。昨年から同社のイメージキャラクターに就任。同社は数量シェア業界2位を誇る。今回は「料亭ごはん」を目指し、20周年の新商品を発売した。CMでは黒い着物に身を包み白飯をかき込む。この日はCMにも使用した着物に羽織りを着て登場した。松坂は「五感で楽しめる撮影でした」と振り返った。昨年は朝食を抜いて撮影に臨んだが