お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。MCの「かまいたち」山内健司（45）から過去の悪事を公表された。芸人のファン対応についてトーク中、山内が「余談なんですけど、久保田さんは他のコンビに届いたファンレターを勝手に開けて電話したりしてましたからね」と明かした。テーブルをたたき、「オマエ…」と久保田。「まあ言いますけ