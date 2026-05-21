4年ぶり大幅刷新！2026年4月16日、日産は軽EV（電気自動車）「サクラ」のマイナーチェンジモデルを発表しました。発売は今夏を予定しており、人気モデルのアップデートに早くも関心が集まっています。では、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。サクラは、日産が2022年6月に発売した日本初の量産型軽EVです。【動画】これが日産「“新”サクラ」です！ 動画で見る！軽自動車の使い勝手と本格的なEV性能を両立したモ