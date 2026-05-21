私（マホ、30代）の叔母（叔父の妻、レイコ、55歳）は、叔父（エイジ、57歳）を溺愛する祖母（カツエ、87歳）を味方につけ、祖父母から学費を援助してもらいつつ祖父母宅に移り住むことを計画していました。しかし祖父母の信頼を失い計画は失敗。叔父によると、レイコさんは生い立ちによる劣等感と嫉妬から私や母に嫌がらせをしていたようです。母はレイコさんの事情に同情しつつ「嫌がらせが許されるものではないから、今後の付き