＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。【ライブフォト】都玲華沈める準備、整いました前年大会覇者の佐久間朱莉が4バーディ・ノーボギーのラウンドをまとめ、4アンダーの首位タイでホールアウトした。同じく首位には、メルセデス・ランキング2位につける菅楓華、ルーキーの藤本愛菜が並んでいる。1打差の4位タ