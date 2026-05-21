クラブを好みの振り感に調整するには“鉛のちょい足し”が有効だ。7名の鉛女子のちょい足しアレンジを、クラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。【写真】“鉛女子”のちょい足しカスタム公開！その場所でどんな効果が……？◇◇◇古くからあるクラブの調整法が、鉛のちょい足しです。ヘッドのバランスやスイング中の挙動を微調整することができ、感覚の鋭いプロほど、強いこだわりを持って、鉛を使用しています。特