プロ野球・DeNAは21日、『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026』のスペシャルユニホームデザインを発表しました。今回のイベントテーマは「BLUE BIRD ― 希望は、未来（そら）へ ―」。横浜を愛する人々が灯す“希望の光”が重なり合い、街中に希望が溢れたとき、未来の象徴である青い鳥は現れる、と語られており、深い青をベースに星がちりばめられたようなデザインとなっています。さらに正面などには羽をモチーフにしたグラフィック。ズ