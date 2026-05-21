アソビシステムが、VOLVE CREATIVEとの資本業務提携を実施したことを発表した。アソビシステムによるVOLVEの株式取得を通じて行われたもので、日本のカルチャーに基づくコンテンツ創出の強化を目指す。【写真】KAWAII LAB.が快進撃アソビシステム中川悠介社長VOLVEは、日本のさまざまな音楽シーンやサブカルチャーと向き合い続けてきたメンバーが集まり、音楽を起点としたIP創出に取り組むクリエイティブカンパニー。リアル