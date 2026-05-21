◇ア・リーグブルージェイズ2−1ヤンキース（2026年5月20日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が20日（日本時間21日）、敵地でのヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場。真夜中12時1分に終了した一戦にフル出場した。チームは2−1で逃げ切り借金を5に減らした。試合は雨天の影響で試合開始が約2時感遅れ。自身は4打数無安打3三振で通算三振数は60となり、リーグワースト10位入りの9位となった。それ