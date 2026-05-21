２０日に放送されたフジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」では、ついに太陽（霜降り明星・せいや）が光（唐田えりか）に台風の中プロポーズを果たす。一方、音（伊藤健太郎）は、余命３カ月のすい臓がんであることを誰にも告げず…。ネットでは太陽以上に音を心配する声があふれた。音は、医師から末期のすい臓がんで余命３カ月と告げられる。このことは自分の胸の内に収めるとした音は、家族にも言わず。週刊誌に書か