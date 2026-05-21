「パドレス０−４ドジャース」（２０日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は５回３安打無失点で４勝目。今季最短５回での降板となったが、メジャー９年目を迎えた右腕が対応力の高さを見せた８８球だった。序盤からマウンドの硬さが合わなかったのか踏み出した足を滑らせるなど再三、足元を気にする場面があった。３回まではフルカウントにする場面も多かったがパーフェクト投球。初めて走者を出した四回は１死一、二