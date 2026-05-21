ロシア大統領府が中国と共同でドーピングの撲滅に向けて協力する方針を固めた。２０２２年北京五輪では、フィギュアスケート女子で金メダル候補だったカミラ・ワリエワのドーピング違反が発覚し、４年間の資格停止処分を受けた。過去にはロシアによる組織ぐるみのドーピング違反が認定されるなど、多くの問題が起こっている。その中でロシア大統領府は「両当事者（ロシアと中国）はスポーツにおけるドーピング撲滅に向けて協