U-NEXTは、2024年ローレンス・オリヴィエ賞で最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こしたナショナル・シアターの舞台作品を映像化した『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』を2026年6月1日9時より独占配信開始する。サッカー・イングランド代表の再生の物語『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』が、U-NEXTで6月1日より独占配信開始『ディア・イングランド / 逆境か らのキックオフ』