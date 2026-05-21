「カモン・アイリーン」の大ヒットで知られるデキシーズ・ミッドナイト・ランナーズが、実に４１年ぶりに同バンド名義で９月４日、ニューアルバム「ラブ」をリリースする。英音楽誌「クラシック・ポップ」が２０日、報じた。ここ数年はデキシーズ名義で活動していたが、オリジナルバンド名での新譜は１９８５年の「ドント・スタンド・ミー・ダウン」以来、実に４１年ぶり４枚目となる。アルバムはフロントマンでソロアルバムも