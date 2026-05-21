俳優の佐々木蔵之介が主演を務めるWOWOWの連続ドラマW-30『ALIUS（アリウス） -特定事象捜査ファイル-』(全6話／7月19日スタート、毎週日曜22:00〜)に、中川大志、恒松祐里、坂井真紀が出演することが21日、発表された。あわせて、本編映像初公開となる特報映像も公開された。(左上から時計回りに)佐々木蔵之介、中川大志、坂井真紀、恒松祐里○佐々木蔵之介、WOWOWオリジナルドラマ約24年ぶり出演で初主演同作は、完全オリジナル