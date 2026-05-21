「保険診療の歯科治療なら、どこの歯医者でも同じ内容が受けられる」――そう考えて、近所の歯科医院を選んでいないでしょうか。今回は「保険診療の歯科治療はどの歯医者でも同じ」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員402名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が30%、嘘だと思う方が70%となりました。回答者の声を見ると、「ルールが決まっているから差はないはず」と信じる方がいる一方