【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月23日発売予定のNintendo Switch2/Nintendo Switch用アドベンチャーゲーム「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」のOPムービーが公開された。2026年4月よりTVアニメ第2期の放送が開始され、話題沸騰の『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』初のゲーム化作品「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件Memorial Vacation