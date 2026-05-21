『早く老ける人』と『いつまでも若い人』の生活習慣 老けている人と若々しい人は生活習慣に違いがありました。一つ一つはなんてことはない習慣が積み重なり、見た目や健康に影響を与えます。 早く老ける人の生活 【毎日たくさんお酒を飲む】 飲酒量が多いと水分不足、代謝不良、暴食、肥満などの原因となり老化が加速します。 【ストレスが多い】 イライラは、血管の収縮につながり、高血圧やドロドロ