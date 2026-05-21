自律神経を整えればやせ体質に 自律神経は内臓の働きや代謝、体温など体のあらゆる機能を24時間体制でコントロールしている司令塔です。この自律神経が乱れると、胃腸の働きが弱まったり、代謝が落ちたりすることで体に脂肪をため込みやすくなります。 自律神経には交感神経と副交感神経があり、アクセルとブレーキの役割を果たしています。活動が活発な日中はアクセルである交感神経が優位に。心拍数や血圧が