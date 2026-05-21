高松東警察署 高松東署は21日、高松市木太町の専門学校生の男（24）を傷害の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は5月17日午前10時50分ごろから午後1時15分ごろまでの間、香川県三木町の駐車場に停めた車の中で、元交際相手の女性（23）の顔を拳で殴るなどして、治療見込み約7日の顔面打撲などの傷害を負わせた疑いです。 19日、女性が被害を届け出て警察が容疑を裏付け逮捕しました。 調べに対し、男は「彼女