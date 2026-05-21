4試合ぶりの投打同時出場となった。【もっと読む】ドジャース黄金時代に暗雲のワケドジャース・大谷翔平（31）が日本時間21日のパドレス戦に「1番・投手」でスタメンに名を連ね、投げては5回3安打無失点4奪三振で4勝目。打っては一回、相手の先発右腕バスケスから8号先頭打者を放ち、4打数1安打1打点。投手による初回先頭打者アーチはレギュラーシーズンではMLB史上初の快挙となり、慣れ親しんだリアル二刀流で結果を残した。