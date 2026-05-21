秋田朝日放送 秋田市内の１０代の女性が、青切符制度の取り締まりと称して現金を要求される事案がありました。 県警によりますと、秋田市内で自転車に乗っていた１０代の女子生徒が、近くに立っていた見知らぬ男から「道路を曲がるときは手信号をしながら曲がらないと違反になる。違反金５千円を払って」などと声をかけられました。 女子生徒はそのまま現場を立ち去っていて被害はなく、生徒から話を聞いた家族が警察に